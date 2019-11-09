В ДТЕК заявили, що західним інвесторам подобається сьогоднішній "драйв" в Україні

Фото: Максим Тимченко (з відкритих джерел)

Тимченко розповів про випуск "зелених" єврооблігацій

Розпочаті зміни в Україні підвищують інтерес закордонних інвесторів до українських ринків. Таку думку висловив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко під час Київського міжнародного економічного форуму, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

Напередодні енергетична компанія успішно випустила дебютні стандартні "зелені" єврооблігації і завдяки цьому привернула 325 млн євро на будівництво вітрових і сонячних електростанцій.

"На мій погляд, випуск зелених бондів - це успіх не тільки нашої компанії, це успіх України. Тому що ми змогли створити новий інструмент, який дозволяє нові інвестиції в країну. Що подобається інвесторам, виходячи з нашого спілкування з ними? Інвесторам подобається президент, молодий уряд, той драйв, який є в країні, і бажання її змінити. Але що інвесторам не подобається - це необдумані заяви, які звучать від окремих політиків", - сказав Тимченко.

В якості прикладу він навів дискусії про поправки в закон про енергоринок, яким пропонується встановити нові цінові та інші обмеження для виробників електроенергії, а також заяви про намір ретроспективно переглянути "зелений" тариф для відновлюваної енергетики.

"До наших бондів був великий інтерес, але ставка по ним могла б бути нижчою. Пара відсотків у ній - це те, що нам коштували висловлювання деяких політиків з парламенту. Але коштували вже не тільки нашій компанії, а й Україні в цілому. Тому що, якщо будуть нові випуски облігацій іншими компаніями, для них буде бенчмарк - дебютний випуск ДТЕК", - сказав Тимченко.