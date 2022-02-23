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В ДТЭК заявили, что не меняют планов инвестиций в Украину, несмотря на угрозу войны

Автор: Наталия Гурковская

Компания ДТЭК продолжает работать в рамках своей стратегии и не меняет планы по инвестициям в развитие украинской энергосистемы, несмотря на угрозу войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Группа ДТЭК не изменяет своих планов развития, инвестиций и трансформации. Мы продолжаем работать в соответствии с ранее утвержденными краткосрочными и долгосрочными стратегиями. Группа ДТЭК также никуда не переезжает и не переносит бизнес за границу. Мы находимся в своей родной стране на родной земле. Мы продолжаем здесь работать", - заявил Дмитрий Захарук.

Топ-менеджмент группы находится в Украине и работает вместе с сотрудниками, заверил Сахарук.

Напомним, капитальные инвестиции группы ДТЭК за 2021 год выросли более чем вдвое, по сравнению с предыдущим годом, - до 23,4 млрд грн.

В 2021 году группой было уплачено 31,9 млрд грн налогов, из которых 28 млрд грн - в центральный бюджет и 3,9 млрд грн - в местные бюджеты.

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ДТЭКинвестиции в Украину