В ДТЭК заявили, что не меняют планов инвестиций в Украину, несмотря на угрозу войны

Компания ДТЭК продолжает работать в рамках своей стратегии и не меняет планы по инвестициям в развитие украинской энергосистемы, несмотря на угрозу войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Группа ДТЭК не изменяет своих планов развития, инвестиций и трансформации. Мы продолжаем работать в соответствии с ранее утвержденными краткосрочными и долгосрочными стратегиями. Группа ДТЭК также никуда не переезжает и не переносит бизнес за границу. Мы находимся в своей родной стране на родной земле. Мы продолжаем здесь работать", - заявил Дмитрий Захарук.

Топ-менеджмент группы находится в Украине и работает вместе с сотрудниками, заверил Сахарук.