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В ДТЕК заявили, шо не змінюють планів інвестицій в Україну попри загрозу війни

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Київ , Середа 23 лютого 2022 10:57
В ДТЕК заявили, шо не змінюють планів інвестицій в Україну попри загрозу війни Фото: ДТЕК (dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія ДТЕК продовжує працювати в рамках своєї стратегії і не змінює плани з інвестицій в розвиток української енергосистеми попри загрозу війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Група ДТЕК не змінює своїх планів розвитку, інвестицій та трансформації. Ми продовжуємо працювати відповідно до раніше затверджених короткострокових та довгострокових стратегій. Група ДТЕК також нікуди не переїжджає та не переносить бізнес за кордон. Ми знаходимося у своїй рідній країні на рідній землі. Ми продовжуємо тут працювати", - заявив Дмитро Захарук.

Топ-менеджмент Групи перебуває в Україні і працює разом із співробітниками, запевнив Сахарук.

Нагадаємо, капітальні інвестиції групи ДТЕК за 2021 зросли більше ніж удвічі, у порівнянні з попереднім роком, - до 23,4 млрд грн.

В 2021 році групою було сплачено 31,9 млрд грн податків, з яких 28 млрд грн - до центрального бюджету та 3,9 млрд грн - до місцевих бюджетів.

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ДТЕК инвестиции в Украину
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