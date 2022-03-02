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У ДТЕК заявили, що аварійні бригади задіяні для відновлення електропостачання

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Середа 02 березня 2022 18:05
У ДТЕК заявили, що аварійні бригади задіяні для відновлення електропостачання Фото: у ДТЕК заявили, що аварійні бригади задіяні для відновлення електропостачання (РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Всі аварійні бригади "ДТЕК Мережі" задіяні до ліквідації наслідків ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі і якомога скорішому відновленню електропостачання споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука під час єдиного телемарафону.

"Нам вдалося вчора і сьогодні частково відновити електроживлення для споживачів. Частина населення, на жаль, світла ще не має. Але це пов'язано або з серйозними руйнуваннями ліній, або пов'язано з тим, що ми не можемо дістатися місця ведення робіт. Однак, всі енергетики на місці, всі бригади роблять все можливе, щоб відновити максимально електропостачання в домівки українців", - відзначив він.

Виконавчий директор ДТЕК також наголосив, що для компанії найвищою цінністю є здоров’я і життя співробітників. Він пообіцяв, що вся пошкоджена внаслідок війни енергетична інфраструктура буде повністю відбудована.

"Головне, щоб були живі люди. А лінії електропередачі, трансформатори, дроти, стовпи, перемикання - це ми зробимо", - сказав Сахарук.

Нагадаємо, що вночі 2 березня аварійні бригади "ДТЕК Донецькі електромережі" відновили електроживлення більшої частини міста Маріуполя - Центрального та Приморського районів. За даними Міністерства енергетики, енергетикам вдалося повернути електроживлення 81 тис. абонентів.

Загалом по країні енергетики ДТЕК повернули світло в понад 100 000 домівок українців.

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