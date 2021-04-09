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ДТЭК завершил монтаж на первой в Украине промышленной системе накопления энергии

Автор: РБК-Украина

Компания ДТЭК завершила монтаж первой в Украине промышленной системы накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч и перешла к этапу пусконаладочных работ.

Об этом сообщил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

По его словам, СНЭ предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть, а также для поддержания функционирования энергосистемы с обеспечением требуемого качества электроэнергии. Это первый в Украине подобный проект, но СНЭ уже активно работают во всем мире -США, Великобритания, Австралия, Канада используют такие системы для обеспечения стабильного качества электроэнергии и энергетической безопасности.

"Несмотря на сложности с логистикой, вызванные пандемией, ДТЭК придерживается графика: мы уже завершили монтаж батареи, подключили ее к сети и сейчас проводим пусконаладочные работы. Также совместно с одним из подрядчиков в этом проекте, канадской компанией Sungrid, мы провели пробное тестирование СНЭ", - сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

СНЭ установлена в Энергодаре, на площадке возле Запорожской ТЭС, поскольку там есть вся необходимая инфраструктура для подключения ее к сети, а также квалифицированный персонал, который будет обслуживать эту систему.

"Мы рады, что ДТЭК перенимает лучший мировой опыт. В Канаде мы используем системы накопления энергии уже пять лет. У нашей компании есть много пилотных и коммерческих проектов как в Канаде, так и в разных штатах США. Мне очень приятно быть причастным к запуску первой такой технологии и в Украине", - сказал генеральный директор компании Sungrid (Канада) Джереми Гёрц.

По словам Вольпе, с помощью этого проекта ДТЭК не только даст старт новому рынку накопителей энергии в Украине, но и внесет большой вклад в трансформацию энергетической отрасли страны в целом. Однако для полноценного участия СНЭ в энергетическом рынке Украины необходимо формирование регуляторной среды.

Напомним, что в июле 2020 года ДТЭК подписал контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч.

Дополнительную информацию о СНЭ можно найти в колонке директора по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

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