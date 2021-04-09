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ДТЕК завершив монтаж на першій в Україні промисловій системі накопичення енергії

Автор: РБК-Україна

Компанія ДТЕК завершила монтаж першої в Україні промислової системи накопичення енергії (СНЕ) потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅год і перейшла до етапу пусконалагоджувальних робіт.

Про це повідомив директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

За його словами, СНЕ призначена для накопичення, зберігання та віддачі електроенергії в мережу, а також для підтримки функціонування енергосистеми з забезпеченням необхідної якості електроенергії. Це перший в Україні подібний проект, але СНЕ вже активно працюють в усьому світі - США, Великобританія, Австралія, Канада використовують такі системи для забезпечення стабільної якості електроенергії та енергетичної безпеки.

"Не дивлячись на складнощі з логістикою, викликані пандемією, ДТЕК дотримується графіка: ми вже завершили монтаж батареї, підключили її до мережі і зараз проводимо пусконалагоджувальні роботи. Також спільно з одним з підрядників в цьому проекті, канадською компанією Sungrid, ми провели пробне тестування СНЕ", - сказав директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

СНЕ встановлена ​​в Енергодарі на майданчику біля Запорізької ТЕС, оскільки там є вся необхідна інфраструктура для підключення її до мережі, а також кваліфікований персонал, який буде обслуговувати цю систему.
"Ми раді, що ДТЕК переймає найкращий світовий досвід. У Канаді ми використовуємо системи накопичення енергії вже п'ять років. У нашої компанії є багато пілотних і комерційних проектів як в Канаді, так і в різних штатах США. Мені дуже приємно бути причетним до запуску першої такої технології і в Україні", - сказав генеральний директор компанії Sungrid (Канада) Джеремі Гьорц.

За словами Вольпе, за допомогою цього проекту ДТЕК не тільки дасть старт новому ринку накопичувачів енергії в Україні, а й зробить великий внесок в трансформацію енергетичної галузі країни в цілому. Однак для повноцінної участі СНЕ в енергетичному ринку України необхідно сформувати регуляторне середовище.

Нагадаємо, що в липні 2020 року ДТЕК підписав контракт з американською компанією Honeywell на поставку літій-іонної системи накопичення енергії потужністю 1 МВт і ємністю 2.25 МВт⋅год.

Додаткову інформацію про СНЕ можна знайти в колонці директора з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

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