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ДТЭК завершает восстановление электроснабжения освобожденной от оккупантов Киевской области

Фото: ДТЭК завершает восстановление электроснабжения освобожденной от оккупантов Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Компания ДТЭК завершает восстановление электроснабжения в освобожденных от российских оккупантов городах Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире национального телемарафона.

"Мы уже почти завершаем восстановление после освобождения Киева от оккупантов. Работает 13 бригад из Одесской области, 4 - из Днепропетровской, 8 - из Киева, остальные - это Киевские региональные сети", - сказал он.

Сахарук отметил, что энергетики ДТЭК полностью завершили восстановление электроснабжения в Броварском районе Киевщины, а Вышгородский, Бучанский и Макаровский районы находятся на финальной стадии.

Напомним, ранее в ДТЭК заявляли, что планируют вернуть свет всем жителям Киевской области до 1 июня.

Как сообщалось, с начала войны энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова восстановили электроснабжение для более 1,4 млн семей, чьи дома были обесточены в результате обстрелов российских оккупантов.

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Киевская областьЭлектроэнергия