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ДТЕК Ахметова запустив в роботу нову вітроелектростанцію на півдні України

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Понеділок 22 травня 2023 21:12
ДТЕК Ахметова запустив в роботу нову вітроелектростанцію на півдні України Фото: ДТЕК запустив в роботу нову вітроелектростанцію на півдні України (dtek com)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК запустила в роботу першу чергу Тилігульської ВЕС, яка розташована за 100 км від окупованої росією території в Миколаївській області, і вже генерує зелену електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Telegram.

19 турбін ВЕС мають встановлену потужність 114 МВт та виробляють до 390 тисяч кВт-год. Як зазначається, цього достатньо для забезпечення електрикою 200 000 домогосподарств на рік.

ДТЕК вже заклав фундаменти для встановлення ще 64 турбін ІІ черги будівництва Тилігульської ВЕС. Будівництво потужності у 500 МВт зробить її найбільшою ВЕС у Східній Європі та додатково забезпечить чистою енергією будинки і підприємства на півдні України, які потерпають від перебоїв з електропостачанням через обстріли енергетичної інфраструктури.

"У 2022 році ми мали великі плани з будівництва нової Тилігульської вітроелектростанції, але російське вторгнення тимчасово призупинило цей проект. Сьогодні хочу сказати: ми прийняли рішення відновити будівництво вітроелектростанції, і перша черга станції вже запрацювала на повну потужність. Війна нас не зупинить. Ми продовжуємо створювати робочі місця, платити податки, виробляти електроенергію, відновлювати мережі, боротися за нашу енергетичну незалежність та інвестувати в майбутнє. Ми переможемо у війні", - цитує прес-служба слова Ріната Ахметова, інвестора SCM.

В ДТЕК зазначили, що компанія продовжить сприяти реалізації стратегії України щодо будівництва 30 ГВт потужностей ВДЕ до 2030 року. Проккт Тилігульської ВЕС дозволить збільшити потужності зеленої енергетики ДТЕК з 1 ГВт до 1,5 ГВт.

"Тилігульська ВЕС є символом опору України спробам росії заморозити Україну й підкорити її. Завдяки таким проєктам, як Тилігульська ВЕС, ми можемо зробити Україну більш екологічною та чистою, стати ключовим партнером в енергетичному майбутньому Європи. Розвиваючи інфраструктуру, засновану на розподіленій централізованій генерації, ми створюємо енергопостачання, яке є більш стійким і стабільним", - додав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК повідомляли, що звільнена від російських загарбників Трифонівська сонячна електростанція, що на Херсонщині, відновила 50% своєї потужності.

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