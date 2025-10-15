UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

ДТЕК запустив дистанційний курс з енергетики

Фото: ДТЕК запустив дистанційний курс з енергетики (dtek-kem.com.ua)
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК запускає дистанційний курс з енергетики, щоб допомогти людям отримати базові знання про галузь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"В Україні стартував набір на навчання у дистанційному коледжі "Енергетик" - освітньому проєкті, що відкриває нові можливості для всіх, хто прагне розпочати шлях у сучасній енергетиці. Ініціатива реалізується в межах Української енергетичної ініціативи від Глобального договору ООН в Україні у партнерстві Academy DTEK та коледжем OPTIMA", - йдеться в ньому.

Зазначається, що курс створено, щоб допомогти українцям отримати базові знання про енергетику, зрозуміти принципи роботи електромереж і визначитися, чи цікаво їм розвиватися у цій сфері.

Навчання безкоштовне для перших 1000 учасників, проходить повністю онлайн і відкрите для всіх охочих віком від 18 років, незалежно від місця проживання чи попереднього досвіду.

В ДТЕК наголосили, що запуск дистанційного курсу "Енергетик" - це продовження системної роботи з розвитку людського капіталу в енергетиці, яку підтримує ДТЕК.

"Учасники, що проявлять зацікавленість і бажання працювати в галузі, зможуть пройти стажування в українських енергетичних компаніях", - підкреслили в компанії.

Нагадаємо, Академія ДТЕК Ріната Ахметова тричі перемогла на всесвітній премії у сфері корпоративної освіти.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЕнергетики