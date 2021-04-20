ДТЭК запустил конкурс грантов с акцентом на безбарьерность

Компания ДТЭК запустила конкурс грантов "Громада своими руками". В этом году расширилась география конкурса, с'появилась возможность подавать проекты с инклюзивной составляющей.

"Громада своими руками" - конкурс грантов для благоустройства населенных пунктов и развития сотрудничества между жителями, бизнесом и администрациями на местах. Проект базируется на принципах ESG и отвечает целям устойчивого развития ООН.

Целью конкурса является активизация местных жителей для улучшения социальной инфраструктуры. У каждого есть возможность подать заявку на реализацию проекта для благоустройства громады, после чего конкурсная комиссия определит проекты-победители, которым будет предоставлено финансирование.

Сумма одного гранта может достигать 80 тыс. грн. Проект существует с 2013 года на территориях, где представлен бизнес "ДТЭК Энерго".

В этом году инициативу поддержали также бизнесы "ДТЭК Нафтогаз" и "ДТЭК ВИЭ". Всего участие в конкурсе могут принять 32 общины, 11 областей Украины.

Впервые акцент в проекте уделен аспекту создания безбарьерной среды, инклюзивности в широком смысле. Это предусматривает развитие доступной социально-ориентированной инфраструктуры для людей с инвалидностью и социально незащищенных слоев населения.

"Громада своими руками" дает стимул к развитию городов и регионов, где работают предприятия группы ДТЭК. Компания является надежным партнером местных громад с 2013 года. За это время в рамках конкурса было реализовано около 1500 проектов. В этом году география проекта расширилась на территории присутствия бизнесов "ДТЭК Нефтегаз" и "ДТЭК ВИЭ", а значит больше проектов мы сможем поддержать и реализовать вместе с громадами. Особый фокус проектов этого года - безбарьерность. ДТЭК присоединился к инициативе первой леди "Бизнес без барьеров", и мы предлагаем конкурсантам обратить внимание на создание безбарьерной среды, доступности и комфорта с учетом европейских стандартов. Наша миссия - работать во имя прогресса и процветания общества. И такие инициативы - наш вклад в развитие Украины", - прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.