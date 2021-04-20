ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ДТЕК запустив конкурс грантів з акцентом на безбар'єрність

Новость на русском → Київ, Вівторок 20 квітня 2021 16:38
ДТЕК запустив конкурс грантів з акцентом на безбар'єрність Фото: ДТЕК запустив конкурс грантів з акцентом на безбар'єрність (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Компанія ДТЕК запустила конкурс грантів "Громада своїми руками". Цього року розширилася географія конкурсу, з'явилася можливість подавати проекти з інклюзивною складовою.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Громада своїми руками" - конкурс грантів для благоустрою населених пунктів та розвитку співпраці між жителями, бізнесом і адміністраціями на місцях. Проект базується на принципах ESG і відповідає цілям сталого розвитку ООН.

Метою конкурсу є активізація місцевих жителів для поліпшення соціальної інфраструктури. У кожного є можливість подати заявку на реалізацію проєкту для благоустрою громади, після чого конкурсна комісія визначить проєкти-переможці, яким буде надано фінансування.

Сума одного гранту може досягати 80 тис. грн. Проект існує з 2013 року на територіях, де представлений бізнес "ДТЕК Енерго".

Цього року ініціативу підтримали також бізнеси "ДТЕК Нафтогаз" і "ДТЕК ВДЕ". Всього участь в конкурсі можуть взяти 32 громади 11 областей України.

Вперше акцент у проекті приділено аспекту створення безбар'єрного середовища, інклюзивності в широкому сенсі. Це передбачає розвиток доступної соціально-орієнтованої інфраструктури для людей з інвалідністю та соціально-незахищених верств населення.

"Громада своїми руками" дає стимул до розвитку міст і регіонів, де працюють підприємства групи ДТЕК. Компанія є надійним партнером місцевих громад з 2013 року. За цей час в рамках конкурсу було реалізовано близько 1500 проєктів. Цього року географія проєкту розширилася на території присутності бізнесів "ДТЕК Нафтогаз" і "ДТЕК ВДЕ", а значить більше проектів ми зможемо підтримати і реалізувати разом з громадами. Особливий фокус проектів цього року - безбар'єрність. ДТЕК приєднався до ініціативи першої леді "Бізнес без бар'єрів", і ми пропонуємо конкурсантам звернути увагу на створення безбар'єрного середовища, доступності і комфорту з урахуванням європейських стандартів. Наша місія - працювати в ім'я прогресу і процвітання суспільства. І такі ініціативи - наш внесок у розвиток України", - прокоментував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Як відомо, з 2013 року ДТЕК інвестував у сталий розвиток 19,5 млрд гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство ДТЕК инвалидность грант
NEWS
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
Четверта хвиля коронавірусу може бути більш загрозливою через нові штами, - Радуцький
DAILY
Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"
Сергій Щербина, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: Я не зовсім розумію, що таке "українська російська мова"