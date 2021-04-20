ДТЕК запустив конкурс грантів з акцентом на безбар'єрність

"Громада своїми руками" - конкурс грантів для благоустрою населених пунктів та розвитку співпраці між жителями, бізнесом і адміністраціями на місцях. Проект базується на принципах ESG і відповідає цілям сталого розвитку ООН.

Метою конкурсу є активізація місцевих жителів для поліпшення соціальної інфраструктури. У кожного є можливість подати заявку на реалізацію проєкту для благоустрою громади, після чого конкурсна комісія визначить проєкти-переможці, яким буде надано фінансування.

Сума одного гранту може досягати 80 тис. грн. Проект існує з 2013 року на територіях, де представлений бізнес "ДТЕК Енерго".

Цього року ініціативу підтримали також бізнеси "ДТЕК Нафтогаз" і "ДТЕК ВДЕ". Всього участь в конкурсі можуть взяти 32 громади 11 областей України.

Вперше акцент у проекті приділено аспекту створення безбар'єрного середовища, інклюзивності в широкому сенсі. Це передбачає розвиток доступної соціально-орієнтованої інфраструктури для людей з інвалідністю та соціально-незахищених верств населення.

"Громада своїми руками" дає стимул до розвитку міст і регіонів, де працюють підприємства групи ДТЕК. Компанія є надійним партнером місцевих громад з 2013 року. За цей час в рамках конкурсу було реалізовано близько 1500 проєктів. Цього року географія проєкту розширилася на території присутності бізнесів "ДТЕК Нафтогаз" і "ДТЕК ВДЕ", а значить більше проектів ми зможемо підтримати і реалізувати разом з громадами. Особливий фокус проектів цього року - безбар'єрність. ДТЕК приєднався до ініціативи першої леді "Бізнес без бар'єрів", і ми пропонуємо конкурсантам звернути увагу на створення безбар'єрного середовища, доступності і комфорту з урахуванням європейських стандартів. Наша місія - працювати в ім'я прогресу і процвітання суспільства. І такі ініціативи - наш внесок у розвиток України", - прокоментував виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.