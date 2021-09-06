ДТЭК заключил контракт еще с одним производителем угля в Польше

"ДТЭК "Энерго" заключила уже второе соглашение на поставку польского угля в Украину. На этот раз - на импорт 20 тыс. тонн топлива. Первая партия в рамках нового контракта с шахты Zakład Górniczy Brzeszcze, объемом 2200 тонн, уже поступила в Украину", - говорится в сообщении компании.

Топливо предназначено для нужд Добротворской и Бурштынской ТЭС, которые находятся рядом с границей с Польшей.

Всего в сентябре ДТЭК ожидает поставку 80 тыс. тонн топлива из Польши. Из них 60 тыс. тонн - в рамках подписанного в августе компанией и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. тонн угля и дополнительные 20 тыс. тонн - в рамках второго контракта с новым поставщиком.

По состоянию на 6 сентября запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" выросли до 631 тыс. тонн.