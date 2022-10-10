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ДТЕК задіює резервні енергоблоки ТЕС для стабілізації ситуації в енергосистемі

Фото: ДТЕК задіює резервні енергоблоки ТЕС для стабілізації ситуації в енергосистемі (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "ДТЕК Енерго" координує дії з головним диспетчером НЕК "Укренерго" і у разі необхідності готова задіяти резервні енергоблоки для стабілізації ситуації в енергосистемі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"10 жовтня росія здійснила черговий акт тероризму по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури по усій Україні. Серед них - енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго". Внаслідок обстрілів пошкоджено енергетичне обладнання. Постраждалих немає. ДТЕК синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго". У разі необхідності, для забезпечення стабільної роботи енергосистеми України підприємствами "ДТЕК Енерго" будуть задіяні резервні енергоблоки", - повідомили в компанії.

Енергетики проводять оцінку пошкоджень та розпочали ремонтні роботи.

"ДТЕК Енерго робить усе можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах масових терористичних атак росії. Енергетики продовжують героїчно нести свою службу на благо України і українців. Підприємства компанії продовжують працювати, задля безпеки на підприємствах перебуває критично необхідний персонал", - повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, 10 жовтня росія завдала понад 80 ракетних ударів по цивільній та критичній інфраструктурі України. Обстріляні низка об’єктів енергетичної інфраструктури, що змусило державний НЕК "Укренерго" задіяти графіки аварійних відключень електроенергії, зокрема в столиці.

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