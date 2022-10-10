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ДТЭК задействует резервные энергоблоки ТЭС для стабилизации ситуации в энергосистеме

Фото: ДТЭК задействует резервные энергоблоки ТЭС для стабилизации ситуации в энергосистеме (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания "ДТЭК Энерго" координирует действия с главным диспетчером НЭК "Укрэнерго" и в случае необходимости готова задействовать резервные энергоблоки для стабилизации ситуации в энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"10 октября россия совершила очередной акт терроризма по объектам гражданской и критической инфраструктуры по всей Украине. Среди них - энергетические предприятия "ДТЭК Энерго". В результате обстрелов повреждено энергетическое оборудование. Пострадавших нет. ДТЭК синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго". в случае необходимости, для обеспечения стабильной работы энергосистемы Украины предприятиями "ДТЭК Энерго" будут задействованы резервные энергоблоки", - сообщили в компании.

Энергетики проводят оценку повреждений и приступили к ремонтным работам.

"ДТЭК Энерго делает все возможное для поддержания надежной работы украинской энергосистемы в условиях массовых террористических атак россии. Энергетики продолжают героически нести свою службу во благо Украины и украинцев. Предприятия компании продолжают работать, для безопасности на предприятиях находится критически необходимый персонал", - сообщили в ДТЭК .

Напомним, 10 октября россия нанесла более 80 ракетных ударов по гражданской и критической инфраструктуре Украины. Обстрелян ряд объектов энергетической инфраструктуры, что вынудило государственный НЭК "Укрэнерго" задействовать графики аварийных отключений электроэнергии, в том числе в столице.

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ДТЭКТЭС