ДТЭК выступил за справедливую трансформацию на пути к углеродной нейтральности

Фото: ДТЭК (пресс-служба)

В Украине более 250 тысяч людей, которые зависят от работы угольной отрасли

Достижение углеродной нейтральности к 2040 году за счет трансформации портфеля генерирующих мощностей - одна из стратегических целей группы ДТЭК.

Об этом рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук во время выступления на 20-м саммите лидеров Глобального договора ООН.

По его словам, общемировой тренд декарбонизации экономики формирует новую реальность и заставляет энергетические компании корректировать свои стратегии и пересматривать портфель активов. Замещение высокоуглеродной генерации на низкоуглеродную существенно отразится на экономике и социальной среде регионов, где работают угольные предприятия ДТЭК. Для минимизации негативных последствий должна быть реализована программа справедливой социально-экономической трансформации угольных регионов (Just Transition).

"В Украине более 250 тысяч людей, которые зависят от работы угольной отрасли. Это не только сотрудники предприятий, но и жители моногородов, где работают шахты. В ДТЭК Энерго работает более 30 тысяч шахтеров. Наша задача, как ответственного работодателя, способствовать появлению новых рабочих мест и обеспечивать трансформацию регионов на локальном, национальном и международном уровнях. Поэтому с 2018 года мы являемся активным участником Европейской платформы по справедливой угольной трансформации", - рассказал Сахарук.

ДТЭК вместе с европейскими экспертами работает над пилотным проектом трансформации в Доброполье, где работают угледобывающие предприятия компании.

"У нас уже есть наработки по водоснабжению и отоплению в Доброполье, но наша главная задача - разработать комплексный подход по трансформации в сотрудничестве с региональными и национальными властями. Роль ДТЭК – экспертиза и ресурсы, чтоб заложить фундамент для справедливой трансформации. Роль государства – разработать регуляторные инициативы и механизмы для обеспечения этого справедливого перехода", - отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго".

Он также отметил, что Украина стала активным участником процесса трансформации угольных регионов и обозначила это как одну из приоритетных задач на пути к углеродной нейтральности. Украинское правительство создало Координационный центр трансформации угольной промышленности, а Европейская комиссия вместе c международными финансовыми институтами финализирует программу угольной трансформации для Западных Балкан и Украины, которая предоставит экспертные знания и поддержку стран в переходный период.

Напомним, ДТЭК с 2007 года является участником Глобального договора ООН и в своей деятельности руководствуется Целями устойчивого развития ГД ООН.

12 целей ООН интегрированы в долгосрочную стратегию и определяют инвестиционные приоритеты группы ДТЭК.

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Автор: РБК-Украина