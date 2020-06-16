ДТЕК виступив за справедливу трансформацію на шляху до вуглецевої нейтральності

Фото: ДТЕК (прес-служба)

В Україні понад 250 тисяч людей, які залежать від роботи вугільної галузі

Досягнення вуглецевої нейтральності до 2040 році за рахунок трансформації портфеля генеруючих потужностей - одна із стратегічних цілей групи ДТЕК.

Про це розповів генеральний директор "ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук під час виступу на 20-му саміті лідерів Глобального договору ООН.

За його словами, загальносвітовий тренд декарбонізації економіки формує нову реальність і змушує енергетичні компанії коригувати свої стратегії і переглядати портфель активів. Заміщення високовуглецевої генерації на низьковуглецовоу істотно позначиться на економіці та соціальному середовищі регіонів, де працюють вугільні підприємства ДТЕК. Для мінімізації негативних наслідків повинна бути реалізована програма справедливої соціально-економічної трансформації вугільних регіонів (Just Transition).

"В Україні понад 250 тисяч людей, які залежать від роботи вугільної галузі. Це не лише працівники підприємств, але і жителі мономіст, де працюють шахти. У ДТЕК Енерго працює понад 30 тисяч шахтарів. Наше завдання, як відповідального роботодавця, сприяти появі нових робочих місць і забезпечувати трансформацію регіонів на локальному, національному та міжнародному рівнях. Тому з 2018 року ми є активним учасником Європейської платформи за справедливу вугільну трансформацію", - розповів Сахарук.

ДТЕК разом з європейськими експертами працює над пілотним проектом трансформації в Добропіллі, де працюють вуглевидобувні підприємства компанії.

"У нас вже є напрацювання з водопостачання та опалення в Добропіллі, але наше головне завдання - розробити комплексний підхід щодо трансформації у співпраці з регіональними і національними владою. Роль ДТЕК – експертиза і ресурси, щоб закласти фундамент для справедливої трансформації. Роль держави – розробити регуляторні ініціативи та механізми для забезпечення цього справедливого переходу", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Енерго".

Він також зазначив, що Україна стала активним учасником процесу трансформації вугільних регіонів і позначила це як одну з пріоритетних завдань на шляху до вуглецевої нейтральності. Український уряд створив Координаційний центр трансформації вугільної промисловості, а Європейська комісія разом з міжнародними фінансовими інститутами фіналізує програму вугільної трансформації для Західних Балкан і України, яка надасть експертні знання і підтримку країн у перехідний період.

Нагадаємо, ДТЕК з 2007 року є учасником Глобального договору ООН і у своїй діяльності керується Цілями сталого розвитку ГД ООН.

12 цілей ООН інтегровані в довгострокову стратегію і визначають інвестиційні пріоритети групи ДТЕК.

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Автор: РБК-Україна