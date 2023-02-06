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ДТЕК вводить в роботу нові лави для забезпечення українських ТЕС вугіллям

Фото: ДТЕК вводить в роботу нові лави для забезпечення українських ТЕС вугіллям (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

Шахтарі "ДТЕК Енерго" продовжують працювати на максимумі і вводити нові лави, щоб підтримувати надійність української енергосистеми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Для забезпечення потреб українських ТЕС у вугіллі, лише у січні шахтарі компанії ввели в роботу 2 нові лави. Загалом з початку найскладнішого опалювального сезону їх було введено 10, ще 6 нових лав шахтарі планують ввести до його завершення", - повідомили в ДТЕК.

Всього у 2022 році вугледобувними підприємствами компанії було введено в роботу 28 нових лав.

Компанія підтримала паливом не лише власні ТЕС, але й знайшла можливість допомогти державним станціям. Для потреб державних ТЕС наприкінці минулого року було відвантажено понад 120 тис. т. вугілля.

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ДТЕК