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ДТЭК вводит в работу новые ряды для обеспечения украинских ТЭС углем

Фото: ДТЭК вводит в работу новые ряды для обеспечения украинских ТЭС углем (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Шахтеры "ДТЭК Энерго" продолжают работать на максимуме и вводить новые ряды, чтобы поддерживать надежность украинской энергосистемы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Для обеспечения потребностей украинских ТЭС в угле, только в январе шахтеры компании ввели в работу 2 новых ряда. Всего с начала самого сложного отопительного сезона их было введено 10, еще 6 новых рядов шахтеры планируют ввести до его завершения", - сообщили в ДТЭК.

Всего в 2022 году угледобывающими предприятиями компании было введено в работу 28 новых рядов.

Компания поддержала топливом не только собственные ТЭС, но нашла возможность помочь государственным станциям. Для нужд государственных ТЭС в конце прошлого года было отгружено более 120 тыс. т угля.

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ДТЭК