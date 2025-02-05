ДТЕК ввів в роботу перші дві вугільні лави для забезпечення стабільного вуглевидобутку

З початку 2025 року шахтарі ДТЕК ввели в роботу перші дві вугільні лави, щоб теплоелектростанції мали вугілля для проходження зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Зазначається, що вуглевидобувні підприємства ДТЕК продовжують працювати для забезпечення теплових електростанцій вугіллям, особливо під час проходження опалювального сезону.
Зокрема, у січні шахтарі компанії ввели в роботу дві вугільні лави.
"Наша задача, як і інших генеруючих потужностей, – підтримувати надійність роботи енергетичної системи України і забезпечувати світлом українців. Маємо думати не тільки про цей опалювальний сезон, а вже готуватись і до літніх піків споживання і до наступної зими. Працюємо всією командою – і енергетики, і шахтарі, і машинобудівники. Вже зараз вводимо вугільні лави, щоб мати стабільне надходження ресурсу для наших ТЕС", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.
Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував у вуглевидобуток 7,5 млрд грн.
Ці кошти були спрямовані на проведення та ремонт капітальних гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт прохідницьким устаткуванням, підземний шахтний транспорт та проєкти підтримки виробничих потужностей.
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