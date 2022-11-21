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ДТЕК ввів у роботу 25 нових лав для забезпечення енергосистеми вугіллям

Фото: ДТЕК ввів у роботу 25 нових лав для забезпечення енергосистеми вугіллям (gmk center)
Автор: Юлія Бойко

Вуглевидобувні підприємства ДТЕК, попри війну, змогли зберегти видобуток вугілля на торішньому рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Для цього за 10 місяців року було введено в роботу 23 нові лави. Ще дві лави введені в листопаді.

"На енергетичному фронті праця кожного шахтаря така ж важлива, як і кожного енергетика. Щоб не дивлячись ні на що, в будинках українців було і світло, і тепло, його потрібно не тільки виробити і доставити, а й мати для цього достатньо палива. Цьому українські шахтарі піклуються день і ніч", - цитує прес-служба слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

Забезпечення власних ТЕС паливом є пріоритетом, але у ДТЕК також знайшли можливість підтримати вугіллям та державну генерацію. Для потреб державних ТЕС раніше було відвантажено 100 тисяч тонн палива. Ще 10 тисяч тонн планується відвантажити найближчим часом.

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ДТЕК