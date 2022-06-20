ДТЭК восстановил электросети в Ирпене на 100%, - мэр

"Мы работали с ДТЭК в Ирпене одной командой. Если им требовалась какая - то помощь - им помогали, но действительно, они мощно все восстановили. Те сети, которые на балансе ДТЭК, восстановлены на 100%", - сказал он.

Маркушин добавил, что сейчас есть проблемы с подключением некоторых частных сетей, поэтому их приходится подключать по временной схеме к другим потребителям.

Напомним, в середине мая компания ДТЭК полностью восстановила электроснабжение освобожденных от российских оккупантов городов Киевской области, выполнив все необходимые для этого работы за 45 дней.

В ремонтные работы инвестировано 300 млн грн.

Как сообщалось, за последнюю неделю несмотря на боевые действия ДТЭК вернул свет в почти 120 тысяч домов украинцев.