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ДТЕК відновив електромережі в Ірпені на 100%, - мер

Фото: ДТЕК відновив електромережі в Ірпені на 100% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Завдяки співпраці мерії Ірпеня з компанією ДТЕК вдалося оперативно відновити електропостачання майже всім жителям міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Ірпеня Олександра Маркушина.

"Ми працювали з ДТЕК в Ірпені однією командою. Якщо їм була потрібна якась допомога - їм допомагали, але дійсно, вони потужно все відновили. Ті мережі, які на балансі ДТЕК, відновлені на 100%", - сказав він.

Маркушин додав, що наразі є проблеми з підключенням деяких приватних мереж, тому їх доводиться підключати по тимчасовій схемі до інших споживачів.

Нагадаємо, в середині травня компанія ДТЕК повністю відновила електропостачання звільнених від російських окупантів міст Київщини, виконавши всі необхідні для цього роботи за 45 днів.

В ремонтні роботи інвестовано 300 млн грн.

Як повідомлялось, за останній тиждень попри бойові дії ДТЕК повернув світло в майже 120 тисяч осель українців.

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