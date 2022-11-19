ДТЕК вклала в ремонти ТЕС 1,6 млрд гривень

За 10 місяців цього року енергетична компанія ДТЕК відремонтувала 21 енергоблок на своїх теплоелектростанціях, вклавши 1,6 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Цього року маємо безпрецедентну ремонтну кампанію на енергетичних об’єктах. З одного боку енергетики роблять надзусилля, 24/7 ліквідовують наслідки і відновлюють роботу після масованих обстрілів ворога об’єктів енергетичної інфраструктури. З іншого - попри війну і обстріли продовжуємо робити планові ремонти енергоблоків ТЕС. Вони критично необхідні для підтримки української енергосистеми в умовах найскладнішого в історії опалювального сезону", - цитує прес-служба слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

У компанії зазначили, що планові ремонти енергоблоків тривають. Усього за підсумками року заплановано відремонтувати 26 енергоблоків ТЕС.

Як повідомлялося, за час повномасштабної війни Росія пошкодила понад 400 об'єктів критичної інфраструктури у сфері електро- та теплопостачання.

Лише за один місяць на енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" було здійснено 13 атак, внаслідок яких 22 енергетиків були поранені, 3 загинуло.