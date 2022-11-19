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ДТЭК вложила в ремонты ТЭС 1,6 млрд гривен

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Суббота 19 ноября 2022 17:20
ДТЭК вложила в ремонты ТЭС 1,6 млрд гривен Фото: ДТЭК вложила в ремонты ТЭС 1,6 млрд гривен (dtek com)
Автор: Юлия Бойко

За 10 месяцев этого года энергетическая компания ДТЭК отремонтировала 21 энергоблок на своих теплоэлектростанциях, вложив 1,6 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"В этом году есть беспрецедентная ремонтная кампания на энергетических объектах. С одной стороны энергетики делают сверхусилия, 24/7 ликвидируют последствия и возобновляют работу после массированных обстрелов врага объектов энергетической инфраструктуры. С другой - несмотря на войну и обстрелы продолжаем делать плановые ремонты Они критически необходимы для поддержки украинской энергосистемы в условиях самого сложного в истории отопительного сезона", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

В компании отметили, что плановые ремонты энергоблоков продолжаются. Всего по итогам года планируется отремонтировать 26 энергоблоков ТЭС.

Как сообщалось, за время полномасштабной войны Россия повредила более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения.

Только за один месяц на энергетические предприятия "ДТЭК Энерго" было совершено 13 атак, в результате которых 22 энергетиков были ранены, 3 погибли.

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ТЭС ДТЭК
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