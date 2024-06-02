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ДТЕК використовує всі можливості, щоб переконати світову спільноту допомогти Україні, - Тімченко

Неділя 02 червня 2024 12:16
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ДТЕК використовує всі можливості, щоб переконати світову спільноту допомогти Україні, - Тімченко Фото: Максим Тімченко (прес-служба ДТЕК)
Автор: Сергій Новіков

Компанія ДТЕК працює над тим, щоб переконати світову спільноту допомогти Україні відновити пошкоджену внаслідок обстрілів енергетичну систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку генерального директора ДТЕК Максима Тімченка.

"ДТЕК використовує всі можливості, аби переконати світову спільноту в необхідності допомогти Україні. Енергетична, культурна, спортивна дипломатія - ми говоримо правду про російський енергетичний терор з усіх трибун, сцен, арен, майданчиків і телестудій", - написав він.

Тімченко пояснив, що ДТЕК намагається максимально відновити енергоблоки ТЕС до похолодання і наскільки це можливо зайти підготовленими у наступний опалювальний сезон.

"Нам потрібна допомога світової спільності. Без неї пройти зиму буде надзвичайно складно. Саме тому "битва за світло" стосується кожного. Її ведуть сили ППО, які захищають наше небо. Рятувальники, які першими прибувають на місце російських атак та гасять трансформатори й енергоблоки, що палають. Енергетики, які повертають людям світло", - підкреслив очільник ДТЕК.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДТЕК разом з Олександром Усиком запустили ініціативу "Битва за світло".

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Максим Тимченко ДТЕК
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