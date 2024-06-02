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ДТЭК использует все возможности, чтобы убедить мировое сообщество помочь Украине, - Тимченко

Воскресенье 02 июня 2024 12:16
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ДТЭК использует все возможности, чтобы убедить мировое сообщество помочь Украине, - Тимченко Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК работает над тем, чтобы убедить мировое сообщество помочь Украине восстановить поврежденную в результате обстрелов энергетическую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

"ДТЭК использует все возможности, чтобы убедить мировое сообщество в необходимости помочь Украине. Энергетическая, культурная, спортивная дипломатия - мы говорим правду о российском энергетическом терроре со всех трибун, сцен, арен, площадок и телестудий", - написал он.

Тимченко объяснил, что ДТЭК пытается максимально восстановить энергоблоки ТЭС до похолодания и насколько это возможно зайти подготовленными в предстоящий отопительный сезон.

"Нам нужна помощь мировой общности. Без нее пройти зиму будет чрезвычайно сложно. Именно поэтому "битва за свет" касается каждого. Ее ведут силы ПВО, защищающие наше небо. Спасатели, первыми прибывающие на место российских атак и гасящие трансформаторы и энергоблоки, пылающие. Энергетики, возвращающие людям свет", - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, ранее сообщалось, что ДТЭК вместе с Александром Усиком запустили инициативу "Битва за свет".

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Максим Тимченко ДТЭК
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