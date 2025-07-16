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ДТЕК використовує ШІ для аналізу геологічних даних

Фото: ДТЕК використовує ШІ для аналізу геологічних даних (oilandgas.dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

Компанія ДТЕК почала використовувати штучний інтелект для аналізу геологічних даних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Так, геологи "ДТЕК Нафтогаз" тестують можливості штучного інтелекту для роботи з геологічними даними.

"Вони відзначають ефективність інструментів ШІ для обробки та інтерпретації сейсмічних даних. Зокрема, пост-обробка дозволила підвищити якість сейсмічного зображення, що допомогло виявити геологічні об’єкти, які раніше були приховані у сейсмічному полі", - йдеться в заяві компанії.

Зазначається, що випробувані технології ШІ дозволяють скоротити терміни отримання результатів. Вони забезпечили високу продуктивність і зменшили спектр геологічних невизначеностей завдяки багатоваріантній інтерпретації. 

За словами начальника відділу з моделювання родовищ "ДТЕК Нафтогаз" Сергія Ярещенка, інструменти ШІ вже сьогодні спрощують і пришвидшують рутинні процеси, а з розвитком і вдосконаленням алгоритмів можливості їх практичного застосування тільки розширяться.

"Гадаю, що майбутнє геології, як і багатьох інших галузей, - у вмінні застосовувати нові технології ШІ та користуватися можливостями, які вони пропонують", - наголосив він.

 

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова працює над розширенням можливостей 3D-сейсморозвідки запустивши в роботу сейсморозвідувальну партію, оснащену новітнім бездротовим обладнанням STRYDE.

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ДТЕКРінат АхметовШтучний інтелект