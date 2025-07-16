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ДТЭК использует ИИ для анализа геологических данных

Фото: ДТЭК использует ИИ для анализа геологических данных (oilandgas.dtek.com)
Автор: Александр Мороз

Компания ДТЭК начала использовать искусственный интеллект для анализа геологических данных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Так, геологи "ДТЭК Нефтегаз" тестируют возможности искусственного интеллекта для работы с геологическими данными.

"Они отмечают эффективность инструментов ИИ для обработки и интерпретации сейсмических данных. В частности, пост-обработка позволила повысить качество сейсмического изображения, что помогло выявить геологические объекты, которые ранее были скрыты в сейсмическом поле", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что испытанные технологии ИИ позволяют сократить сроки получения результатов. Они обеспечили высокую производительность и уменьшили спектр геологических неопределенностей благодаря многовариантной интерпретации.

По словам начальника отдела по моделированию месторождений "ДТЭК Нефтегаз" Сергея Ярещенко, инструменты ИИ уже сегодня упрощают и ускоряют рутинные процессы, а с развитием и совершенствованием алгоритмов возможности их практического применения только расширятся.

"Думаю, что будущее геологии, как и многих других отраслей, - в умении применять новые технологии ИИ и пользоваться возможностями, которые они предлагают", - подчеркнул он.

 

 

Напомним, ДТЭК Рината Ахметова работает над расширением возможностей 3D-сейсморазведки запустив в работу сейсморазведочную партию, оснащенную новейшим беспроводным оборудованием STRYDE.

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ДТЭКРинат АхметовИскусственный интеллект