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ДТЕК виготовив 5 нових комбайнів для забезпечення вуглевидобутку

Фото: ДТЕК виготовив 5 нових комбайнів для забезпечення вуглевидобутку (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

За три місяці 2024 року машинобудівники ДТЕК виготовили 5 комбайнів та майже 300 тис. запчастин для забезпечення стабільного вуглевидобутку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Щоб закласти надійнішу опору для проходження Україною майбутнього опалювального сезону, за перші три місяці цього року машинобудівні підприємства компанії виготовили та відремонтували 374 одиниці ГШО (гірничо-шахтного обладнання, - ред.). Серед ключових - 5 нових прохідницьких та очисних комбайнів", - йдеться в ньому. 

Окрім того, машинобудівники додатково забезпечили потреби українських шахтарів 273 тисячами запчастин та комплектуючих. 

Генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв додав, що після безпрецедентних руйнувань енергосистеми компанія має посилити зусилля у підготовці до наступної зими. 

"Наразі усі сили спрямовуємо на ліквідацію наслідків обстрілів та відновлення. На деяких станціях завали розбираємо і дотепер. Але також робимо все, щоб зберегти темпи і обсяги видобутку вугілля, необхідні дня надійної роботи теплової генерації в піки споживання та впродовж опалювального сезону. У цьому покладаємося на надійну роботу машинобудівників, які забезпечують потреби українських шахтарів в необхідному для видобутку обладнанні", - розповів він. 

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК Ріната Ахметова ввів в роботу 26 нових вугільних лав. Того року інвестиції компанії в український вуглевидобуток склали близько 7 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2022.

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ДТЕК