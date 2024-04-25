ДТЕК виготовив 5 нових комбайнів для забезпечення вуглевидобутку

"Щоб закласти надійнішу опору для проходження Україною майбутнього опалювального сезону, за перші три місяці цього року машинобудівні підприємства компанії виготовили та відремонтували 374 одиниці ГШО (гірничо-шахтного обладнання, - ред.). Серед ключових - 5 нових прохідницьких та очисних комбайнів", - йдеться в ньому.

Окрім того, машинобудівники додатково забезпечили потреби українських шахтарів 273 тисячами запчастин та комплектуючих.

Генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв додав, що після безпрецедентних руйнувань енергосистеми компанія має посилити зусилля у підготовці до наступної зими.

"Наразі усі сили спрямовуємо на ліквідацію наслідків обстрілів та відновлення. На деяких станціях завали розбираємо і дотепер. Але також робимо все, щоб зберегти темпи і обсяги видобутку вугілля, необхідні дня надійної роботи теплової генерації в піки споживання та впродовж опалювального сезону. У цьому покладаємося на надійну роботу машинобудівників, які забезпечують потреби українських шахтарів в необхідному для видобутку обладнанні", - розповів він.

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК Ріната Ахметова ввів в роботу 26 нових вугільних лав. Того року інвестиції компанії в український вуглевидобуток склали близько 7 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2022.