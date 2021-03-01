"ДТЭК ВИЭ" запускает строительство Тилигульской ВЭС

Согласно сообщению, для реализации строительства проектов ВИЭ компания первой в Украине в 2019 году привлекла "зеленые" еврооблигации на внешних рынках с обязательствами перед своими партнерами.

Во ІІ квартале текущего года компания начнет строительство первой очереди

Тилигульской ВЭС в Николаевской области. На площадке ВЭС к концу текущего года планируется смонтировать 21 ветротурбину датской компании Vestas мощностью 6 МВт каждая.

После запуска первая очередь ветростанции будет производить более 450 млн кВт∙ч "зеленой" электроэнергии ежегодно, что означает сокращение выбросов СО₂ на 504 тыс. тонн в год.

Как отмечают в компании, запуск аукционной системы поддержки развития возобновляемой энергетики в Украине планировался с 2019 года, однако пока она не реализована в стране. Ввиду отсутствия соответствующей системы стимулирования к проекту Тилигульской ВЭС будет применяться "зеленый" тариф, который продолжает действовать в Украине до 2030 года.

"Мы хотим оставаться надежными партнерами в глазах наших зарубежных коллег,

поэтому выполняем наши обязательства, реализуя нами ранее заявленный проект. В то же время мы не теряем надежду на урегулирование кризиса неплатежей в секторе ВИЭ Украины. Тем более, что вместе со снижением финансовой поддержки "зеленой" энергетики, законодатели определили ряд вариантов для решения проблем оплат", - цитирует пресс-служба генерального директора "ДТЭК ВИЭ "Мариса Куницкиса.

В компании также сообщают, что строительство первой очереди Тилигульской ВЭС мощностью 126 МВт, с возможностью увеличения мощности станции до 564 МВТ, в Николаевской области является одним из наиболее перспективных проектов долгосрочной стратегии ДТЭК.

"Главная цель стратегии компании - планомерная декарбонизация украинской энергетики и достижение показателя "нулевых" выбросов до 2040 года для реализации целей "зеленого" соглашения (Green deal)", - подчеркнули в компании.