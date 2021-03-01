"ДТЕК ВДЕ" запускає будівництво Тилигульської ВЕС

Згідно з повідомленням, для реалізації будівництва проектів ВДЕ компанія першою в Україні у 2019 році залучила "зелені" єврооблігації на зовнішніх ринках з зобов'язаннями перед своїми партнерами.

У ІІ кварталі поточного року компанія почне будівництво першої черги

Тилигульської ВЕС у Миколаївській області. На площадці ВЕС до кінця поточного року планується змонтувати 21 вітротурбіну датської компанії Vestas потужністю 6 МВт кожна.

Після запуску перша черга вітростанції буде виробляти понад 450 млн кВт∙год "зеленої" електроенергії щорічно, що означає скорочення викидів СО₂ на 504 тис. тонн в рік.

Як відзначають в компанії, запуск аукціонної системи підтримки розвитку відновлюваної енергетики в Україні планувався з 2019 року, однак поки вона не реалізована в країні. Через відсутність відповідної системи стимулювання до проекту Тилигульської ВЕС буде застосовуватися "зелений" тариф, який продовжує діяти в Україні до 2030 року.

"Ми хочемо залишатися надійними партнерами в очах наших зарубіжних колег,

тому виконуємо наші зобов'язання, реалізуючи нами раніше заявлений проект. Водночас ми не втрачаємо надію на врегулювання кризи неплатежів у секторі ВДЕ України. Тим більше, що разом зі зниженням фінансової підтримки "зеленої" енергетики, законодавці визначили ряд варіантів для вирішення проблем оплат", - цитує прес-служба генерального директора "ДТЕК ВДЕ "Маріса Куницкиса.

У компанії також повідомляють, що будівництво першої черги Тилигульской ВЕС потужністю 126 МВт, з можливістю збільшення потужності станції до 564 МВТ, у Миколаївській області є одним з найбільш перспективних проектів довгострокової стратегії ДТЕК.

"Головна мета стратегії компанії - планомірна декарбонізація української енергетики та досягнення показника "нульових" викидів до 2040 року, для реалізації цілей "зеленої" угоди (Green deal)", - підкреслили в компанії.