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"ДТЭК ВИЭ" инициирует проверку действий руководства "Ощадбанка" по блокированию выплат долгов по "зеленым" облигациям

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 18:59
"ДТЭК ВИЭ" инициирует проверку действий руководства "Ощадбанка" по блокированию выплат долгов по "зеленым" облигациям Фото: "Ощадбанк" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Компания "ДТЭК ВИЭ" инициировала проверку законности действий руководства государственного "Ощадбанка" при блокировке выплат задолженности компании из средств "зеленых" еврооблигаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо генерального директора компании "ДТЭК ВИЭ" к наблюдательному совету "Ощадбанка".

"Мы считаем, что уполномоченные лица "Ощадбанка", которые могли способствовать остановке расчетов с производственными компаниями "ДТЭК ВИЭ", нарушили базовые принципы банковской деятельности касательно законности и независимости в соответствии с которыми, в частности, государственный банк должен строить свою работу на основе Конституции и других законов Украины, придерживаться законности непосредственно в своей деятельности и выполнять лишь те операции, которые определены банковским законодательством, и на основании тех правил, которые определены Национальным банком Украины", - говорится в письме.

В "ДТЭК ВИЭ" такое отношение банка расценивают как дискриминацию компании, как одного из инвесторов в развитие возобновляемой энергетики Украины.

"Мы обращаемся к вам с просьбой провести проверку изложенных фактов и подтвердить соответствие действий менеджмента "Ощадбанка" действующему законодательству, стандартам корпоративного управления и деловой этики, касательно неосуществления платежей 12-15 ноября 2021 года по платежным документам "Гарантированного покупателя" в адрес компаний "ДТЭК ВИЭ", - говорится в письме.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.

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