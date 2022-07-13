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"ДТЭК ВИЭ" и Фонд Ахметова передали в Николаевскую область новую партию гумпомощи

Фото: "ДТЭК ВИЭ" и Фонд Ахметова передали в Николаевскую область новую партию гумпомощи (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Компания "ДТЭК ВИЭ" вместе с Фондом Рината Ахметова передали очередную партию гуманитарной помощи для жителей Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Это поддержит общины в тяжелые времена, когда большое количество людей вынуждено переселяться из зоны боевых действий и обустраивать жизнь на новом месте", - говорится в сообщении.

Первый груз - 4500 продуктовых наборов от фонда для Коблівської и Березанской общин, предназначенные для внутренне перемещенных лиц, временно проживающих на этих территориях. Набор содержит ключевые необходимые продукты питания: мясные консервы - паштет и тушеное мясо, крупы, макароны, муку, соль, сахар, консервированную фасоль и печенье.

Вторая часть гуманитарной помощи от "ДТЭК ВИЭ" - медикаменты для Березанской центральной районной больницы и Березанского центра первичной медико-санитарной помощи, к которым также часто приезжают лечиться жители Коблівської и других соседних общин.

Всего "ДТЭК ВИЭ" и Фонд Ахметова закупили и передали более 100 наименований лекарств, среди которых обезболивающие, противовоспалительные, сердечные и успокаивающие препараты, антибиотики, лекарства для онкобольных и людей с заболеваниями эндокринной системы, желудочно-кишечных расстройств, перевязочные материалы, кровоостанавливающие жгуты и многое другое.

Всего с 24 февраля помощь от Рината Ахметова охватила более 3 млн жителей Украины.

Напомним, российские войска продолжают обстреливать Николаевскую область. За минувшие сутки из-за вражеских атак погиб один человек, а еще 34 получили ранения.

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Гуманитарная помощьНиколаевская область