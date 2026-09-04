ДТЕК відзвітував про обсяги виробництва для підготовки шахт до зими

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У січні-серпні машинобудівні підприємства ДТЕК виготовили та відремонтували понад 1,1 тис. одиниць гірничо-шахтного обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"У січні - серпні машинобудівні підприємства "ДТЕК Енерго" виготовили та відремонтували понад 1,1 тисячу одиниць гірничо-шахтного обладнання, а також випустили 1,4 млн запчастин і комплектуючих", - йдеться в ньому. Читайте також: ДТЕК готує шахти до зими: за перше півріччя 2026 виготовлено 8 комбайнів Серед нового обладнання - вісім прохідницьких та очисних комбайнів, а також три електродвигуни українського виробництва. "Сьогодні усі зусилля українських енергетиків, ремонтників, шахтарів і машинобудівників спрямовані на те, щоб наша країна пройшла найближчий опалювальний сезон", - зазначив генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко. За його словами, машинобудівники виготовляють нові комбайни, ремонтують гірничо-шахтне обладнання та виробляють комплектуючі, необхідні для надійної роботи вуглевидобувних підприємств.