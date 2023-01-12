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ДТЕК відновлює роботу сонячної електростанції в Херсонській області

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Четвер 12 січня 2023 13:32
ДТЕК відновлює роботу сонячної електростанції в Херсонській області Фото: ДТЕК відновлює роботу сонячної електростанції в Херсонській області (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Звільнена від окупантів Трифонівська сонячна електростанція поступово відновлює виробництво електроенергії в тому числі для забезпечення потреб навколишніх населених пунктів Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

"Ми вдячні ЗСУ за те, що на території Трифонівської СЕС знову майорить український стяг. Зі свого боку ми докладаємо зусилля для того, щоб станція вже на початок весни могла працювати на 70% від потужності. Адже саме зелена енергетика в часи війни є надважливим елементом енергетичної незалежності та безпеки України", - заявив генеральний директор "ДТЕК ВДЕ" Олександр Селищев.

Обсяги генерації зеленої електроенергії станцією наразі не перевищують 15% від її встановленої потужності (10 МВт).

Станція припинила генерацію після окупації. З того часу і до моменту її звільнення Збройними силами України станція потрапляла під російські обстріли. Частина сонячних панелей була вкрадена російськими військовими.

В результаті попередніх оглядів пошкоджено близько 20% сонячних панелей. Окрім того, через пошкодження мережі має певні обмеження з прийняття більшого обсягу електроенергії й місцевий оператор системи розподілу - Херсонобленерго.

"ДТЕК ВДЕ" продовжує оцінку пошкоджень станції, оскільки ще не вся територія була перевірена саперами на наявність мін чи інших вибухонебезпечних речовин.

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ДТЕК Херсонська область
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