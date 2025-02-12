ДТЕК відкрив у КПІ лабораторію зеленої енергетики для навчання студентів

"11 лютого компанія ДТЕК ВДЕ разом з Навчально-науковим Інститутом енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського відкрила в навчальному закладі лабораторію відновлюваної енергетики. Це внесок компанії в якісний розвиток молодих профільних спеціалістів, які будуть виступати рушієм енергетичної відбудови України", - йдеться в ньому.

Зазначається, що лабораторія ВДЕ складається з двох приміщень, присвячених окремо сонячній та вітровій енергетиці.

Окрім того, компанія забезпечила необхідне технічне обладнання навчально-наукової лабораторії, та планує продовжувати оснащення у наступні роки. Для лабораторії вже придбано системи накопичення енергії, сонячні панелі, інвертор та обладнання для вимірювання метеорологічних показників.

"Ми раді долучитися до розвитку майбутніх спеціалістів для енергетики України разом з КПІ ім. Ігоря Сікорського. Впевнений, що оновлені аудиторії і нове технічне оснащення будуть сприяти покращенню навчального процесу для викладачів та студентів. Нехай цей проєкт надихає та стимулює молодих спеціалістів до освоєння нових знань, щоб якнайкраще використати їх в майбутньому відновленні енергетичного потенціалу України", – заявив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Наразі реалізовано перший етап співпраці ДТЕК ВДЕ з КПІ ім. Ігоря Сікорського. Наступним етапом реалізації проєкту буде розширення технічної бази лабораторій.

Нагадаємо, що Меморандум про співпрацю між ДТЕК Ріната Ахметова та КПІ ім. Ігоря Сікорського було підписано 9 серпня 2024 року.