ДТЭК открыл в КПИ лабораторию зеленой энергетики для обучения студентов

"11 февраля компания ДТЭК ВИЭ вместе с Учебно-научным Институтом энергосбережения и энергоменеджмента КПИ им. Игоря Сикорского открыла в учебном заведении лабораторию возобновляемой энергетики. Это вклад компании в качественное развитие молодых профильных специалистов, которые будут выступать двигателем энергетического восстановления Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что лаборатория ВИЭ состоит из двух помещений, посвященных отдельно солнечной и ветровой энергетике.

Кроме того, компания обеспечила необходимое техническое оборудование учебно-научной лаборатории, и планирует продолжать оснащение в последующие годы. Для лаборатории уже приобретены системы накопления энергии, солнечные панели, инвертор и оборудование для измерения метеорологических показателей.

"Мы рады присоединиться к развитию будущих специалистов для энергетики Украины вместе с КПИ им. Игоря Сикорского. Уверен, что обновленные аудитории и новое техническое оснащение будут способствовать улучшению учебного процесса для преподавателей и студентов. Пусть этот проект вдохновляет и стимулирует молодых специалистов к освоению новых знаний, чтобы лучше использовать их в будущем восстановлении энергетического потенциала Украины", - заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Сейчас реализован первый этап сотрудничества ДТЭК ВИЭ с КПИ им. Игоря Сикорского. Следующим этапом реализации проекта будет расширение технической базы лабораторий.

Напомним, что Меморандум о сотрудничестве между ДТЭК Рината Ахметова и КПИ им. Игоря Сикорского был подписан 9 августа 2024 года.