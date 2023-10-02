ДТЕК ВДЕ встановив обладнання для підвищення стійкості енергосистеми

"ДТЕК ВДЕ завершила на своїх підприємствах процес із додаткового налаштування енергетичного обладнання - пристроїв компенсації реактивної потужності (STATCOM). Це перший досвід для України, працівники ДТЕК ВДЕ отримали унікальну експертизу встановлення та використання новітнього обладнання", - йдеться в ньому.

В компанії додали, що 22 вересня ДТЕК ВДЕ отримав погодження звітів щодо активації функції POD на пристроях STATCOM з боку НЕК "Укренерго" і ENTSO-E.

Ця функція дозволяє підвищити стійкість і стабільність роботи енергосистеми та збільшити обсяги експорту/імпорту електроенергії без додаткових суттєвих інвестицій в нове будівництво ліній системного оператора НЕК "Укренерго".

В перспективі це дасть змогу збільшити можливість експорту електроенергії з України до країн Європейського союзу на 730 МВт на додачу до існуючого об’єму, що забезпечить додаткові надходження до бюджету України та прискорить євроінтеграцію держави.

"Ми розуміємо важливість підвищення надійності енергетичного зв’язку між ОЕС України та ENTSO-E. Це має принести ще й економічну користь для України. Тому компанія інвестувала власні кошти у встановлення цього інноваційного обладнання, що буде сприяти розширенню експортних можливостей України до мереж ENTSO-E", - зазначив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Нагадаємо, у травні цього року ДТЕК запустив першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю 114 МВт, що дозволило збільшити надійність електропостачання на півдні України.

Також ДТЕК має намір добудувати ще 384 МВт Тилігульської ВЕС і побудувати Полтавську ВЕС 650 МВт.