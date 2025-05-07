ДТЕК ВДЕ покращив фінансові показники через побудовану під час війни Тилігульську ВЕС

Компанія ДТЕК ВДЕ за підсумками 2024 року отримала 1,584 млрд грн прибутку проти 547 млн грн збитку роком раніше. Це сталося завдяки збільшенню генерації електроенергії після добудови І черги Тилігульської ВЕС на Миколаївщині під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Компанія повідомила, що Тилігульська ВЕС, введена в експлуатацію наприкінці весни 2023 року, забезпечила високий рівень генерації у 2024 році під час зимових та літніх відключень електроенергії, що дозволило зменшити проблему дефіциту потужності в енергосистемі на півдні України.

Окрім того, на покращення фінансового стану компанії вплинуло погашення заборгованості перед галуззю ВДЕ за 2023 рік, а також забезпечення розрахунків за згенеровану у 2024 році електроенергію на рівні майже 80%.

В компанії підкреслили, що фінансові ресурси наразі спрямовуються на будівництво нових вітроенергетичних потужностей та систем зберігання енергії.

Загальна потужність будівництва нових ВЕС складає майже 400 МВт, установок по зберіганню електроенергії - 200 МВт. Сумарна вартість цих проектів які мають бути введені в експлуатацію цього і наступного року дорівнює близько 30 млрд грн.