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ДТЭК ВИЭ улучшил финансовые показатели из-за построенной во время войны Тилигульской ВЭС

Среда 07 мая 2025 09:57
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ДТЭК ВИЭ улучшил финансовые показатели из-за построенной во время войны Тилигульской ВЭС Фото: ДТЭК ВИЭ улучшил финансовые показатели из-за Тилигульской ВЭС (dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК ВИЭ по итогам 2024 года получила 1,584 млрд грн прибыли против 547 млн грн убытка годом ранее. Это произошло благодаря увеличению генерации электроэнергии после достройки І очереди Тилигульской ВЭС на Николаевщине во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания сообщила, что Тилигульская ВЭС, введенная в эксплуатацию в конце весны 2023 года, обеспечила высокий уровень генерации в 2024 году во время зимних и летних отключений электроэнергии, что позволило уменьшить проблему дефицита мощности в энергосистеме на юге Украины.

Кроме того, на улучшение финансового состояния компании повлияло погашение задолженности перед отраслью ВИЭ за 2023 год, а также обеспечение расчетов за сгенерированную в 2024 году электроэнергию на уровне почти 80%.

В компании подчеркнули, что финансовые ресурсы сейчас направляются на строительство новых ветроэнергетических мощностей и систем хранения энергии.

Общая мощность строительства новых ВЭС составляет почти 400 МВт, установок по хранению электроэнергии - 200 МВт. Суммарная стоимость этих проектов, которые должны быть введены в эксплуатацию в этом и следующем году равна около 30 млрд грн.

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