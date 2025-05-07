ДТЭК ВИЭ улучшил финансовые показатели из-за построенной во время войны Тилигульской ВЭС
Компания ДТЭК ВИЭ по итогам 2024 года получила 1,584 млрд грн прибыли против 547 млн грн убытка годом ранее. Это произошло благодаря увеличению генерации электроэнергии после достройки І очереди Тилигульской ВЭС на Николаевщине во время войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Компания сообщила, что Тилигульская ВЭС, введенная в эксплуатацию в конце весны 2023 года, обеспечила высокий уровень генерации в 2024 году во время зимних и летних отключений электроэнергии, что позволило уменьшить проблему дефицита мощности в энергосистеме на юге Украины.
Кроме того, на улучшение финансового состояния компании повлияло погашение задолженности перед отраслью ВИЭ за 2023 год, а также обеспечение расчетов за сгенерированную в 2024 году электроэнергию на уровне почти 80%.
В компании подчеркнули, что финансовые ресурсы сейчас направляются на строительство новых ветроэнергетических мощностей и систем хранения энергии.
Общая мощность строительства новых ВЭС составляет почти 400 МВт, установок по хранению электроэнергии - 200 МВт. Суммарная стоимость этих проектов, которые должны быть введены в эксплуатацию в этом и следующем году равна около 30 млрд грн.
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