ua en ru
Пн, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання у чотирьох областях: скільки людей знову зі світлом

17:38 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Сергій Новіков
ДТЕК за тиждень відновив електропостачання у чотирьох областях: скільки людей знову зі світлом ДТЕК повернув світло понад 1,1 млн родин за тиждень після обстрілів РФ (фото: Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Енергетики ДТЕК з 9 по 15 листопада відновили електропостачання для понад 1,1 млн родин у чотирьох областях України, які були без світла внаслідок російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що протягом тижня енергетикам вдалося повністю або частково відновити електропостачання у понад 1,4 тисячі населених пунктів, знеструмлених через російські обстріли.

У компанії наголосили, що через посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру вже майже два місяці поспіль енергетики ДТЕК щотижня повертають світло понад мільйону родин.

Минулого тижня найбільше відновлень було:

  • на Дніпропетровщині, яка протягом тижня зазнавала постійних атак ворога. Там енергетики повернули світло у 439,2 тисячі осель;
  • на Одещині за цей період вдалося відновити електропостачання для 306,2 тисячі родин;
  • на Київщині - для понад 209,2 тисячі;
  • на Донеччині ще 157,3 тисячі родин знову отримали світло. Тут через постійні бойові дії та обстріли ситуація залишається особливо складною.

Енергетики розпочинають відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у жовтні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 6,7 млн осель, знеструмлених через російські обстріли.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕК Енергетики
Новини
Арку повело: з'явилися супутникові знімки наслідків атаки на Кримський міст
Арку повело: з'явилися супутникові знімки наслідків атаки на Кримський міст
Аналітика
Дефіцит кадрів в ОПК зростає: інтерв'ю з виконавчою директоркою Технологічних Сил України
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Дефіцит кадрів в ОПК зростає: інтерв'ю з виконавчою директоркою Технологічних Сил України