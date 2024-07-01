ДТЕК та інші компанії відновлять зруйновані РФ об’єкти за власні кошти, - МВФ
Збитки енергетичній системі від російський атак навесні 2024 року будуть покриті за рахунок власних коштів ДТЕК та інших енергетичних компаній, йдеться в меморандумі України з МВФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МВФ.
"Загальний збиток енергетичній системі внаслідок весняних атак 2024 року становить понад 1 млрд доларів. Його імовірно покриватимуть постраждалі компанії (ДТЕК та державні енергокомпанії) за рахунок оборотного капіталу та потенційної донорської підтримки наприклад, обладнання)", - йдеться в тексті меморандуму.
В такому випадку це матиме обмежений вплив на державний бюджет 2024 року.
Збитки енергосистемі від весняних атак МВФ оцінює в 1 млрд доларів США.
Навесні 2024 року росія здійснила 8 масованих атак на енергосистему. За даними МВФ, зруйновано 80% українських ТЕС та 40% ГЕС. Втрачено 9 ГВт потужності при середньому споживанні в 12 ГВт.
Внаслідок цього виник суттєвий дефіцит електроенергії, що змушує "Укренерго" обмежувати споживання промислових та побутових споживачів для недопущення колапсу енергосистеми.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.