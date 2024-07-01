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ДТЕК та інші компанії відновлять зруйновані РФ об’єкти за власні кошти, - МВФ

Понеділок 01 липня 2024 16:06
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ДТЕК та інші компанії відновлять зруйновані РФ об’єкти за власні кошти, - МВФ Фото: ДТЕК та інші компанії відновлять зруйновані РФ об’єкти за власні кошти (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Збитки енергетичній системі від російський атак навесні 2024 року будуть покриті за рахунок власних коштів ДТЕК та інших енергетичних компаній, йдеться в меморандумі України з МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МВФ.

"Загальний збиток енергетичній системі внаслідок весняних атак 2024 року становить понад 1 млрд доларів. Його імовірно покриватимуть постраждалі компанії (ДТЕК та державні енергокомпанії) за рахунок оборотного капіталу та потенційної донорської підтримки наприклад, обладнання)", - йдеться в тексті меморандуму.

В такому випадку це матиме обмежений вплив на державний бюджет 2024 року.
Збитки енергосистемі від весняних атак МВФ оцінює в 1 млрд доларів США.
Навесні 2024 року росія здійснила 8 масованих атак на енергосистему. За даними МВФ, зруйновано 80% українських ТЕС та 40% ГЕС. Втрачено 9 ГВт потужності при середньому споживанні в 12 ГВт.

Внаслідок цього виник суттєвий дефіцит електроенергії, що змушує "Укренерго" обмежувати споживання промислових та побутових споживачів для недопущення колапсу енергосистеми.

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