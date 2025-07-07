ДТЕК святкує двадцятиріччя: що відомо про здобутки компанії

Компанії ДТЕК виповнюється 20 років. З моменту заснування у 2005 році і до сьогодні в модернізацію та розвиток енергетичних активів інвестовано понад 12,5 млрд євро, з яких 1,64 млрд євро - в будівництво нової "зеленої" генерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
За два десятиліття ДТЕК виріс з вертикально-інтегрованої енергокомпанії до важливої ланки енергетичної безпеки України, сьогодні ДТЕК це 7 диверсифікованих напрямків бізнесу. А саме:
Наразі компанія здійснює діяльність у 13 регіонах України та представлена у 24 країнах світу.
Інвестиції в існуючі активи і будівництво нових потужностей дозволило перетворити компанію в лідера енергетичної галузі України і одну з провідних енергетичних компаній Східної Європи.
11 з 20 років ДТЕК працює в умовах війни, яка призвела до величезних втрат, але загартувала компанію та зробила її більш стійкою. В найкритичніші моменти повномасштабного вторгнення 2022-2025 року проявились цінності компанії. Адже стійкість і винятковий професіоналізм колективу дозволили пройти 3 військові опалювальні сезони. ДТЕК став важливим елементом забезпечення енергетичної безпеки країни.
За 20 років теплова генерація компанії виробила 500 млрд кВт.годин електричної енергії, забезпечивши стабільну роботу енергетичної системи навіть в найскладніші часи. За 3,5 роки повномасштабної війни, енергетики ДТЕК повернули світло в 20 млн домівок українських родин, які були знеструмлені через російські атаки.
У відновлення зруйнованих росією ТЕС та електромереж з початку повномасштабного вторгнення компанія інвестувала 19,5 млрд грн, щоб забезпечити безперебійне електропостачання для споживачів. ДТЕК також завжди був і залишається надійним партнером держави. За ці роки компанія поповнила державний бюджет на €13,7 млрд.
"За двадцять років ДТЕК пройшов масштабну трансформацію і став опорою енергетичної безпеки країни. Навіть в умовах війни ми інвестували, будували і тримали систему - і продовжимо це робити далі", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
За його словами, його мета, щоб ДТЕК став учасником “Ліги чемпіонів” - однією з провідних європейських енергокомпаній.
"Бути партнерами провідних європейських компаній - це не лише партнерство заради бізнесу. Це визнання, повага, репутація і спільний погляд у майбутнє. Ця амбіція вже сьогодні перетворилась на наш план. І ми точно його досягнемо", - зазначив він.
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