UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДТЕК створив запас обладнання на випадок нових російських обстрілів, - Тімченко

Фото: Максим Тімченко (прес-служба компанії)
Автор: Юлія Бойко

В рамках підготовки до зими група ДТЕК інвестувала 1,3 млрд гривень у формування запасу обладнання на випадок нових російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в ході Київського міжнародного економічного форуму.

"Ми зробили і зробимо все можливе, щоб не дати ворогу занурити нас в темряву. Для цього ми сформували запас критичного обладнання на суму в 1,3 млрд грн, щоб відновлюватись у разі нових обстрілів", - сказав він. 

Тімченко додав, що ДТЕК також забезпечив свої теплоелектростанції та шахти резервними джерелами живлення. Для цього компанія придбала понад 200 потужних генераторів.

"Як і рік тому вся енергетична галузь має згуртуватись. Тільки об'єднавшись ми пройдемо наступну зиму та не дамо ворогу занурити нас у пітьму", - наголосив очільник ДТЕК. 

Нагадаємо, ДТЕК інвестував 20 млрд грн у підготовку до опалювального сезону. Зокрема 7,4 млрд грн - у видобуток вугілля для ТЕС та 3,9 млрд грн - у ремонти електростанцій.

Раніше повідомлялось, що ДТЕК станом на початок жовтня завершив ремонт 16 з 19 запланованих енергоблоків ТЕС до початку опалювального сезону. Готовність теплової генерації компанії сягає 84%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКМаксим Тимченко