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ДТЭК создал запас оборудования на случай новых российских обстрелов, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба компании)
Автор: Юлия Бойко

В рамках подготовки к зиме группа ДТЭК инвестировала 1,3 млрд гривен в формирование запаса оборудования на случай новых российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко в ходе Киевского международного экономического форума.

"Мы сделали и сделаем все возможное, чтобы не дать врагу погрузить нас во тьму. Для этого мы сформировали запас критического оборудования на сумму в 1,3 млрд грн, чтобы восстанавливаться при новых обстрелах", - сказал он.

Тимченко добавил, что ДТЭК также снабдил свои теплоэлектростанции и шахты резервными источниками питания. Для этого компания приобрела более 200 мощных генераторов.

"Как и год назад вся энергетическая отрасль должна сплотиться. Только объединившись, мы пройдем следующую зиму и не дадим врагу погрузить нас во тьму", - подчеркнул глава ДТЭК.

Напомним, ДТЭК инвестировал 20 млрд грн в подготовку к отопительному сезону. В частности 7,4 млрд грн - в добычу угля для ТЭС и 3,9 млрд грн - в ремонты электростанций.

Ранее сообщалось, что ДТЭК по состоянию на начало октября завершил ремонт 16 из 19 запланированных энергоблоков ТЭС к началу отопительного сезона. Готовность тепловой генерации компании достигает 84%.

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ДТЭКМаксим Тимченко