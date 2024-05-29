ДТЕК створив власну систему прогнозування виробництва електроенергії вітроелектростанціями

Компанія ДТЕК розробила та впровадила власну систему прогнозування виробництва електроенергії вітровими електростанціями (ВЕС), яка показала кращий результат, ніж іноземні аналоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Команда спеціалістів ДТЕК ВДЕ власноруч розробила і впроваджує в експлуатацію алгоритм прогнозування виробництва електроенергії, який в періоді трьох місяців показав кращий результат прогнозування для вітрових електростанцій, ніж наданий міжнародними компаніями", - йдеться в повідомленні.

В компанії розповіли, що ще до початку повномасштабного вторгнення ДТЕК розпочав розробляти власний алгоритм прогнозування оцінивши світові бенчмарки.

"Навіть за таких складних умов треба знаходити кращі рішення щодо прогнозування. Адже від точності прогнозу залежить навантаження на енергосистему і її балансування", - розповів Костянтин Стьопін, менеджер з технічного нагляду та введення об'єктів в експлуатацію ДТЕК ВДЕ.

Окрім того, для досягнення ще кращих показників проєкту команда ДТЕК працює над тим, щоб з використанням технологій штучного інтелекту програма могла сама себе навчати і підвищувати точність.

"Наша інноваційна команда вже не вперше підтверджує свою результативність, як це було з Нікопольською та Покровською СЕС, де вдалося оптимізувати роботу станцій і підвищити відпуск електроенергії", - зазначає Олег Соловей, заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ.

Результати верифікації даних за 2024 рік показали, що власні напрацювання ДТЕК в середньому на 2% (за період 3 місяці) точніші за показники світових лідерів ринку прогнозування, з якими співпрацює компанія. Власна розробка покращує прогноз, зменшивши об’єми небалансів на 2,5 ГВт від середнього прогнозу за три місяці.

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК Ріната Ахметова ввів в експлуатацію першу чергу Тилігульської ВЕС потужністю в 114 МВт в 100 км від лінії фронту.

Згодом на конференції COP28 ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції – Тилігульської ВЕС в Миколаївській області. Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.