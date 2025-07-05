ДТЕК став найкращим роботодавцем в енергетиці
Компанію ДТЕК визнано найкращим роботодавцем в енергетичній галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Відповідно до нього ДТЕК зайняв 5 місце в рейтингу найкращих роботодавців в Україні.
Це єдина енергетична компанія, яка увійшла в топ-10 рейтингу кращих роботодавців.
Зазначається, що одним з факторів визнання компанії стала її програма з підтримки ветеранів, яка також була визнана найкращою.
Рейтинг ДТЕК
Нагадаємо, минулого року ДТЕК Ріната Ахметова також було визнано одним з найкращих роботодавців України.
Крім цього, директорку з управління персоналом ДТЕК Олену Семич визнано однією з найкращих HR-директорів в Україні в 2025 році.
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