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ДТЕК спрямував на підтримку ЗСУ та гуманітарні цілі з початку війни 632 млн гривень

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П'ятниця 04 листопада 2022 18:40
ДТЕК спрямував на підтримку ЗСУ та гуманітарні цілі з початку війни 632 млн гривень Фото: ДТЕК спрямував на підтримку ЗСУ та гуманітарні цілі 632 млн гривень (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Група ДТЕК від початку повномасштабного вторгнення росії спрямувала на підтримку Збройних сил України та гуманітарні цілі 632 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що група продовжує закуповувати оснащення для українських військових: бронежилетів, квадрокоптерів, портативних рацій, автотранспорту.

Вся допомога захисникам надається у рамках міністарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

Крім того, за весь час повномасштабного вторгнення компанія ДТЕК передала військовим майже двісті автомобілів з власного автопарку, а також продовжує на регулярній основі закупівлю та передачу пікапів.

ДТЕК тісно співпрацює з органами влади, забезпечуючи приладами освітлення, генераторами, системами очистки води.

Разом з Фондом Ахметова організовується передача допомоги у регіони.

Також від самого початку війни ДТЕК надає безкоштовну електроенергію військовим, лікарням та об’єктам критичної інфраструктури у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Загалом з 24 лютого компанії групи ДТЕК надали понад 100 закладам критичної інфраструктури безкоштовну електроенергію на більш ніж 250 млн гривень.

"Сьогодні ДТЕК всі сили спрямував на відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури, щоб якнайшвидше відновити нормальну роботу енергосистеми і мінімізувати незручності для споживачів. Це ключовий і безумовний пріоритет. При цьому ми продовжуємо підтримувати Збройні сили України необхідним обладнанням і засобами. Ця допомога буде продовжуватися до остаточної перемоги України. Це чітка позиція компанії і її акціонера Ріната Ахметова", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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ДТЕК Збройні сили України
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