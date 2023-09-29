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ДТЕК спростував спекуляції щодо часткового відхилення ТЕС від прогнозу відпуску електроенергії

Фото: ДТЕК спростував спекуляції щодо часткового відхилення ТЕС від прогнозу відпуску електроенергії (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Регулярні обстріли енергетичної інфраструктури призвели до того, що теплова генерація була вимушена відхилитись від прогнозу з виробництва електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника департаменту з комунікацій "ДТЕК Енерго" Віктора Зінченка.

"Останнім часом з'являються спекуляції на тему відхилень від прогнозного балансу відпуску електроенергії. І це в той час, коли всі енергетики практично на фінішній прямій підготовки до старту опалювального сезону. Тому оце бажання повісити всіх собак на когось - це неприпустимо. Не тільки непрофесійно, а й наражає на серйозну небезпеку українських енергетиків", - написав він.

Зінченко наголосив, що влітку 2023 року ТЕС ДТЕК збільшили виробництво електроенергії майже на 30% порівняно з минулим роком, а відпуск електроенергії в мережу склав близько 4.7 млрд кВт*годин.

Водночас він додав, що паралельно з цим ворог продовжував обстріли теплових електростанцій, що безумовно має вплив на роботу ТЕС.

Зокрема, в липні 2023 року внаслідок систематичних обстрілів ворогом Курахівської ТЕС на Донеччині стався обвал перекриття в котельному відділені, через що станція змушена була знизити навантаження.

"Тож єдиною причиною часткового відхилення від прогнозного балансу виробництва електроенергії ТЕС - є війна і постійні обстріли інфраструктури", - підсумував Зінченко.

Нагадаємо, ДТЕК інвестує 11 млрд грн у підготовку ТЕС та шахт до проходження наступного опалювального сезону.

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